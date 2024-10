Fem barn knyttet til barnevernet har dødd siden februar i fjor

De 16 år gamle tvillingene Mina og Mille døde som følge av en overdose i Spydeberg i fjor vinter mens de var i barnevernets omsorg. Rapporter i kjølvannet av dødsfallene felte krasse dommer over hjelpeapparatene og samarbeidet mellom tjenestene.

I tiden som har gått, har altså fire jenter og én gutt med tilknytning til barnevernsinstitusjoner dødd, opplyser Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) til TV 2.

– To av disse dødsfallene skjedde i 2023, tre skjedde i 2024, sier divisjonsdirektør Jan Kato Fremstad i Bufdir, som legger til at tre av dem var under 18 år gamle.

De ønsker ikke å gå ut med dødsårsakene og viser til at sakene etterforskes av politiet.

Barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) opplyser til TV 2 at regjeringen er i gang med å gjøre store endringer i tilbudet på barnevernsinstitusjonene.

– I vår la regjeringen fram en egen strategi for et bedre institusjonsbarnevern. I den staker vi ut en felles politisk kurs for det langsiktige arbeidet med å gi god og samordnet hjelp til barna som bor på barnevernsinstitusjon. Blant målene i strategien er at barn med store og sammensatte behov skal få samordnet hjelp, og at barn som bor på institusjon, skal få god helsehjelp, opplyser hun.

