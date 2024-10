Styr unna utrygge Halloween-produkter, råder Forbrukerrådet

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Du vet aldri om disse produktene er trygge, understreker Forbrukerrådet, som nå går ut med en advarsel til folk om å være aktsomme

Temu svarer at de har strenge metoder for kvalitetssjekk, og at selgere som ikke følger reglene, kan utestenges fra plattformen.

Handlestedene flommer over av Halloween-produkter, og det kan nok virke både praktisk og billig å handle alt man trenger herfra. Men styr unna, råder Forbrukerrådet.

– Dropp ansiktsmaling og godteribøtter

Særlig gjelder det produkter som kommer i kontakt med huden eller noe man skal spise. Dropp ansiktsmaling/sminke, elektroniske duppeditter og godteribøtter, lyder rådet.

– Vår anbefaling er å særlig unngå produkter som skal smøres på hud, smykker og produkter som kommer i kontakt med mat eller godteri – vi vet rett og slett ikke hvilke stoffer du risikerer å få i deg, sier forbrukerjurist Nora Wennberg Gløersen.

Produktene er ikke laget etter strenge, norske krav, påpeker hun. Dermed risikerer folk ifølge Forbrukerrådet at det de har bestilt, ikke virker som det skal, går i stykker med det samme, eller – i verste fall – at det er farlig for liv og helse.

– Når et tilbud er for godt til å være sant, så er det som regel det, sier Wennberg Gløersen.

Stoff mistenkes å være hormonforstyrrende

Forbrukerrådets danske søsterorganisasjon Forbrugerrådet Tænk har testet forskjellige produkter fra Temu. De advarer blant annet mot typiske Halloween-produkter som ansiktsmaling, plastbestikk, sminke og elektroniske produkter.

I en test av ansiktsmaling dukket stoffet butylparaben opp, sammen med andre stoffer som mistenkes å være hormonforstyrrende. Stoffet er ikke forbudt i Norge, men Forbrukerrådet viser til et føre-var-prinsipp og ber folk unngå varene.

I Danmark er butylparaben forbudt for barn under 3 år. Stoffet brukes gjerne som konserveringsmidler i kroppspleieprodukter og kosmetikk.

– Det kan være problematiske stoffer i produkter på det europeiske markedet også, men hyppigheten av uønsket kjemi i produktene fra Temu er umiddelbart høyere, sier Stine Müller i Forbrugerrådet Tænk.

Fant farlig elektronikk

Den danske organisasjonen har også testet elektronikk. To av fire strømforsyninger de testet med høyspenning, viste seg å være livsfarlige. Enkelte deler i strømforsyneren var plassert så nær hverandre at man kan få kraftig støt om man rører ved dem.

– Generelt er elektronikk en produktkategori der du ikke bør utsette deg for risiko, og vi anbefaler at du ikke kjøper elektronikk fra denne type markedsplasser, skriver organisasjonen.

Skal du kjøpe inn godteribøtter, utkledningsklær, lysende gresskar eller annet til Halloween, bør du heller handle i norske butikker, ifølge Forbrukerrådet.

– De er pliktige til å selge deg trygge produkter som er veldig mye enklere å bytte eller reklamere på dersom de ikke virker som de skal. Da slipper du å bruke penger på nye gresskar eller ny ansiktsmaling til neste år, sier Wennberg Gløersen.

Temu: Har strenge kontrollmetoder

Da sørkoreanske myndigheter testet produkter tidligere i år, fant de skyhøye nivåer av giftige stoffer. Her i landet grep Miljødirektoratet inn for noen måneder siden da det viste seg at en bordbeskytter fra Temu inneholdt 250 ganger mer plastmykner enn lovlig.

Den kinesiske handleplattformen Temu kontrer utspillet fra forbrukermyndighetene med de har en rekke kontrollmetoder for å sørge for høy kvalitet på produktene.

Selgere må framlegge dokumenter og undertegne avtaler som garanterer at produktene er trygge, og de følger reglene for markedene de retter seg mot, opplyser Temus talsmann Michael Falk i kommunikasjonsbyrået Agera. Temu går også gjennom dokumentene før varene kan annonseres på plattformen, legger han til.

– Regelbrudd straffes

– Dersom reglene ikke følges, kan det føre til advarsler, bøter, at produkter fjernes fra plattformen eller kontoer suspenderes. Vi har også en liste over selgere som ikke er tillatt på plattformen vår hvis de har hatt problemer tidligere, skriver han i en epost til NTB.

Om funn av parabener svarer han at hvis stoffet er forbudt i lokale lover og forskrifter, så er det også forbudt å inkludere det i produkter som selges via plattformen.

Shein og Wish har ikke svart på NTBs henvendelser om hvordan de stiller seg til utsagnene fra forbrukermyndighetene.

