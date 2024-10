Høyre-topp mener Sp-statssekretær «sminker grisen» i skattedebatt

– Det er et pinlig intervju fra statssekretæren, der han anklager gründer-Norge og et kobbel av skatteadvokater for å ikke forstå exitskatten. Sannheten er at det er politisk ledelse i Finansdepartementet som sliter med å ta inn over seg konsekvensene av sitt eget forslag, sier Astrup til E24.

Onsdag publiserte nettavisa et intervju med Grimstad, der han ba gründere «puste med magen» med tanke på de foreslåtte endringene i utflyttingsskatten.

– Hele hensikten med denne utflyttingsskatten er å tette et skattehull ved at de som flytter fra Norge skal betale skatt for de verdiene som er opptjent her i en periode, sånn som alle vi andre gjør når vi bidrar tilbake til fellesskapet, sa statssekretæren.

Astrup mener på sin side at skatten ikke er rettferdig, og han mener også at Grimstad er for optimistisk om norsk økonomi.

– Han sier at det går så bra i Norge. Det er en sannhet med modifikasjoner. Regjeringen sminker grisen.

