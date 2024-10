Konkurransetilsynet skal hente ut «hemmelige» tall fra butikkjedene

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det var i slutten av 2022 at analysebyrået NielsenIQ sluttet å offentliggjøre tallene, og de har ikke vært offentliggjort siden.

Dermed er det ingen byråkrater, politikere, journalister eller vanlige kunder som vet nøyaktig hvor stor markedsandel Norgesgruppen har av det norske dagligvaremarkedet nå, skriver Aftenposten.

Tallene er viktig for at Konkurransetilsynet skal kunne ettergå dagligvarebransjen. I statsbudsjettet skriver regjeringen at når NielsenIQ ikke lenger offentliggjør disse tallene, svekker det myndighetenes og kundenes tilgang på viktig informasjon om bransjen.

Coop er blant dem som lenge har ment at disse tallene bør være offentlig tilgjengelig, og kjeden er glad for at regjeringen nå ber tilsynet hente dem inn.

Konkurransetilsynet håper å kunne offentliggjøre tallene på nyåret.

