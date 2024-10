Telenor legger ned kontor

– Telenor er i endring og skal skape en bedre og mer digital kundereise. Gjennom økt digitalisering minskes behovet for manuelle oppgaver, blant annet i kundeservice. Dermed vil vi over tid ha behov for å gjøre endringer i organisasjonen, og dette får til neste år konsekvenser for kontoret vårt i Kristiansand, som i stor grad består av kundeservice, sier administrerende direktør Birgitte Engebretsen i Telenor Norge i en pressemelding.

Av de 78 ansatte på kontoret i Kristiansand jobber 58 i kundeservice. Selskapet skriver at nedleggelsen kan medføre at disse blir overtallige fra senest 1. september neste år.

Telenor skriver at de fortsatt skal være representert i regionen fra sine lokaler i Grimstad, samt med Telenor-butikkene.

Kundeservicemedarbeiderne som ønsker det, skal få tilbud om å bytte arbeidssted. For faste ansatte som ikke ønsker å bytte arbeidssted, skal Telenor tilby sluttavtale med omstillingsbistand, skriver de.

