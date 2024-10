SV kaller miljøbevegelsen inn til krisemøte

– Kritikken som har kommet fra miljøbevegelsen, er ramsalt. Den var hard i fjor også, men nå er det folk som lurer på om SV i det hele tatt bør forhandle om budsjettet, sier SV-leder Kirsti Bergstø til NTB.

Mandag har hun invitert representanter for miljøbevegelsen til et felles møte på Stortinget. Temaet er regjeringens budsjettforslag for 2025, som Ap og Sp skal forhandle med SV om.

– Flere i miljøbevegelsen har sagt at dette er det dårligste budsjettforslaget regjeringen har lagt fram i denne perioden. De stiller spørsmål ved om det kun er SV som skal ha ansvar for å sikre utslippskutt i dette landet, og om det er et ansvar SV kan stå med alene, sier Bergstø.

– Hva er formålet med møtet?

– Vi ønsker å lytte til deres reaksjoner og innspill, og også diskutere hva vi bør gjøre sammen med dem.

– Vi får høre hva de har på hjertet. Både analysen av budsjettet, og hva de faktisk tenker om strategi og veien videre, sier hun.

– Hvilke tilbakemeldinger har du fått så langt fra miljøbevegelsen?

– At de kommer, at de er klar, og at de er rasende over forslaget som ligger på bordet.

Dette er organisasjonene SV har invitert til møtet: Framtiden i våre hender, Greenpeace, Naturvernforbundet, Natur og Ungdom, Spire, Sabima, Zero, Forum for Utvikling og Miljø, Regnskogfondet, WWF og Besteforeldrenes Klimaaksjon.

