Norgesferier førte til rekordsommer for reiselivet

I både juni, juli og august var det vekts i antallet overnattinger – både fra året før og fra 2019, viser tall fra Innovasjon Norge.

– Sammenlignet med 2019, som var det siste normalåret for reiselivet før pandemien, har sommeren 2024 virkelig bevist at den norske reiselivsnæringen har klart å reetablere seg med styrke, sier Aase Marthe J. Horrigmo, direktør for reiseliv i Innovasjon Norge.

I juni ble det registrert 4,65 millioner kommersielle gjestedøgn, 6,77 millioner i juli og 5,3 millioner i august. Veksten er på henholdsvis 2, 3 og 4 prosent fra i fjor.

Fra 2019 er veksten i de tre månedene på 9,3 og 6 prosent.

Det var også rekordhøy verdiskapning i hele fjor i det norske reiselivet.

Fra 2016 til i fjor har samlet verdiskapning gått fra 81,6 milliarder til rekordhøye 101, 4 milliarder kroner. Veksten på 24 prosent tilsvarer i underkant av 20 milliarder kroner, og Oslo står for en firedel av veksten.

