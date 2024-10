Leger og tannleger ønsker forbud mot Ibux i butikk – får nei

Det skriver NRK. Virkestoffet ibuprofen brukes blant annet i den smertestillende medisinen Ibux.

Norsk forening for allmennmedisin, Norges Farmaceutiske Forening og Den norske tannlegeforening foreslo i april å forby salg av virkestoffet i vanlige butikker og kiosker. De mente at kunder ikke vet nok om bruke og bivirkninger, og at produktet heller burde selges over disk på apotek.

Foreningene mener at smertestillende medisiner med paracetamol som virkestoff bør være førstevalget når man trenger smertelindring. Ibuprofen kan dessuten være skadelig i kombinasjon med en rekke andre medisiner, noe foreningene mener mange ikke er klar over.

Tilgjengelighet og priskonkurranse spilte en viktig rolle da Direktoratet for medisinske produkter (DMP) skulle konkludere. I tillegg trakk de fram at det allerede er 18-års aldersgrense for å kjøpe medisinene.

Direktoratet for medisinske produkter ønsker nå innspill på forslaget før det fattes en endelig beslutning. Høringsfristen er 9. januar.

