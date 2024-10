Høyre-kvinner med abortsjokk – går mot eget partiprogram

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det går fram av en uttalelse, som Høyres Kvinneforum vedtok tirsdag kveld, og som Vårt Land har fått tilgang til.

– Et klart flertall i styret ønsker å oppdatere abortloven i tråd med dagens kontekst og mener vi ikke bare kan la abortloven ligge som den har vært før, sier 1. nestleder Anne-Mette Øvrum til Vårt Land.

Hun bekrefter at flertallet i styret ønsker at Høyres stortingsrepresentanter skal fristilles og få stemme etter egen overbevisning når Stortinget skal stemme over ny abortlov før jul.

Med uttalelsen sparker Høyres kvinneorganisasjon opp til intern debatt og advarer om at Høyre risikerer å sette seg selv på sidelinjen når Stortinget skal behandle Støre-regjeringens forslag til ny abortlov denne høsten.

Opptellinger viser at det går mot flertall for en historisk liberalisering av landets abortlovgivning når Stortinget skal stemme over lovforslaget før jul – uten Høyres stemmer.

Deriblant en utvidelse av både kvinners rett til selvbestemt abort og selvbestemt fosterantallsreduksjon ut 18. svangerskapsuke.

Ber Høyre revidere sin egen abortpolitikk

Høyres partiprogram, som ble vedtatt før stortingsvalget i 2021, sier derimot at «dagens abortlov skal ligge fast».

Nå ber altså et klart flertall i Høyres egen kvinneorganisasjon partiledelsen og stortingsgruppa om å se bort fra partiets vedtatte politikk.

«[...] hvis vi slår fast at dagens abortlov ligger fast, setter vi i realiteten Høyre på sidelinjen mens de andre diskuterer og oppdaterer en viktig lov», heter det i uttalelsen.

Dermed vil det ventelig brygge opp til debatt i Høyres stortingsgruppe om hvordan de skal forholde seg til partiets eget programpunkt.

I uttalelsen skriver Høyres Kvinneforum:

«Dagens abortlov kan ikke ‘ligge fast’. Mange synes ulike deler av forslaget er godt og fornuftig [...]. Når vi får ny og oppdatert kunnskap om hvordan abortloven virker må vi også kunne revurdere våre tidligere standpunkt.»

---

Høyres Kvinneforum

Styret i Høyres Kvinneforum består av leder, to nestledere og syv medlemmer.

Lederen velges på Høyres landsmøte, styret velges av sentralstyret.

Sandra Bruflot er leder mens Anne-Mette Øvrum er en av to nestledere.

---

Flertall av Høyre-kvinner ønsker uke 18

Et flertall i Høyres Kvinneforums styre «mener grensen for selvbestemt abort bør utvides til uke 18», heter det i uttalelsen.

Samtidig er det delte meninger i Kvinneforum, slik det er i resten av Høyre. Et mindretall ønsker å beholde dagens grense i 12. svangerskapsuke.

Flertallet viser til at de aller fleste kvinner som søker abort mellom uke 12 og uke 18 i dag, får innvilget abort av abortnemndene. Utredningen fra Abortutvalget viser dessuten at «kvinner opplever det som svært belastende å møte i nemnd», heter det i uttalelsen.

«Den støtten man trodde og håpet at nemnda skulle være for kvinnen, viser det seg at den sjeldent er», står det der.

Mindretallet i styret mener på sin side at å utvide abortgrensen «kan nedtone fosterets verdi, og gi en mindre aksept for det uperfekte og det som er annerledes».

Anne-Mette Øvrum (H) er nestleder i Høyres Kvinneforum og tidligere ordfører i Sør-Odal. (Sør-Odal Høyre )

Nestleder i Høyres Kvinneforum: – Flertall ønsker fristilling

I løpet av høsten må Høyres stortingsgruppe avklare om de vil fristille sine stortingsrepresentanter.

1. nestleder i Høyres kvinneforum, Anne-Mette Øvrum, forteller at både hun og flertallet i styret ønsker at stortingsrepresentantene skal få stemme i tråd med egen overbevisning.

– Jeg ønsker at man bør fristille representantene i denne saken, sier Øvrum til Vårt Land.

– Er det synet til flertallet i styret også?

– Ja, det må jo være sånn for at vi skal være med å diskutere saken på en ordentlig måte i Stortinget, mener vi. Det er opp til Høyre sentralt, men det er vårt innspill, sier hun.

– Det er en klar oppfordring dette her?

– Ja, det er det.

Øvrum forteller at de har hatt en grundig prosess med forankring. Meningene var delte i styret, men flertallet mener Høyre må jobbe for en ny abortlov, ifølge nestlederen.

Mener Høyre bør «bidra til å gjøre abortloven bedre»

Uavhengig av syn på de mest omdiskuterte spørsmålene, mener styret i Høyres Kvinneforum at partiet bør «bidra til gode diskusjoner og til å gjøre abortloven bedre for de kvinnene som gjennomgår abort»

«Da må vi også kunne diskutere innholdet i lovforslaget og hvordan vi kan bidra til det», heter det i uttalelsen.

Høyres Kvinneforum kaller det for eksempel viktig at kvinner «får bedre oppfølging enn i dag. Forslaget om rettighetsfesting og å gjøre nemndbehandling bedre og likere over hele landet er bra».

Slik er situasjonen i Stortinget om ny abortlov

En ny abortlov krever støtte av minst 85 representanter på Stortinget.

Arbeiderpartiet, SV, Rødt, Venstre og MDG, støtter forslaget til ny abortlov. Disse partiene har 80 representanter på Stortinget.

Senterpartiet har tatt dissens i regjering om at de ikke støtter regjeringens forslag om selvbestemt abort og selvbestemt fosterantallsreduksjon ut uke 18.

Men både Sp og Fremskrittspartiet vil fristille sine representanter i Stortinget. Opptellinger viser at representanter fra disse to partiene etter alle solemerker vil sikre flertall for uke 18.

Loven skal ifølge planen stemmes over 3. desember i år, ifølge Stortingets nettsider.

---

Regjeringens forslag til ny abortlov

Ny formålsparagraf – Helse- og omsorgsdepartementet foreslår at loven skal ha et todelt formål. Loven skal sikre ivaretakelsen av hensynet både til den gravides rettigheter og til samfunnets behov for å verne om det ufødte liv.

Kvinners rett til selvbestemt abort utvides fra uke 12 til uke 18.

Fosterantallsreduksjon defineres som abort, og den gravide skal ha rett til selv å avgjøre om antallet fostre skal reduseres fram til uke 18, innenfor grensen av det som er medisinsk forsvarlig.

Kvinner får lovfestet rett til veiledning og informasjon, enten de velger å avslutte eller fullføre svangerskapet. Kvinner som velger abort, får lovfestet rett til oppfølgingssamtaler i etterkant.

Dagens ordning med abortnemnder reformeres. Dagens nemnder legges ned, og det opprettes nye for å vurdere søknader etter 18. svangerskapsuke.

De nye nemndene skal ledes av en lege, ha ytterligere ett medlem med helse- eller sosialfaglig kompetanse og ett medlem med juridisk kompetanse. Flertallet i nemndene skal være kvinner.

Av hensyn til forbudet mot diskriminering av personer med nedsatt funksjonsevne, skal medisinske tilstander hos fosteret ikke gi en direkte adgang til å innvilge abort. Det skal ikke være tilstanden i seg selv, men den betydning fosterets tilstand får for svangerskapet, fødselen, barnets oppvekst og omsorg for barnet som kan gi grunnlag for abort etter 18. svangerskapsuke.

Retten helsepersonell har til å reservere seg mot abort av samvittighetsgrunner videreføres og lovfestes.

Kilde: Helse- og omsorgsdepartementet, NTB

---

