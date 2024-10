Gnister fra slipetog startet trolig brannen på Bergensbanen

Mandag morgen begynte et 100 meter langt snøoverbygg ved Hallingskeid togstasjon å brenne. Bane Nor, som drifter og har ansvaret for vedlikehold av jernbanenettet i Norge, tror at det var gnister fra et slipetog som førte til brannen, melder Teknisk Ukeblad.

– Årsaken til brannen er trolig gnister fra slipetoget selv om vi hadde beredskap blant annet med gnistfangere og vogn med slukkevann, men vi avventer videre undersøkelser før vi konkluderer, sier presseansvarlig Anne Kirkhusmo i Bane Nor.

Brannen førte til at Bergensbanen ble stengt mellom Myrdal og Finse fram til torsdag formiddag.