Friluftslivet føler seg sveket av regjeringen – kan måtte kutte tilbudet for tusenvis

Friluftsrådenes Landsforbund (FL) uttrykker enorm skuffelse over regjeringens forslag om å kutte pengestøtten i etablerte friluftsaktiviteter med nesten 40 prosent, bare for å finansiere Friluftslivets år.

– Det er som å feire bursdagen sin ved å selge alle julegavene, sier FLs daglige leder Paul Waaler.

– Helt ubegripelig

Også de som har fått ansvaret for å arrangere Friluftslivets år, går hardt ut mot regjeringspartiene.

– Budsjettforslaget er et rent løftebrudd. Regjeringen har gitt oss ansvar for å lede arbeidet med Friluftslivets år 2025. Da er det helt ubegripelig at regjeringen ikke bevilger de midlene som er lovet, men derimot tvinger organisasjonene til å kutte i kjerneaktiviteter, sier Siri Meland i Norsk Friluftsliv.

Friluftslivets år skulle feires med kronprins Haakon som høy beskytter, men nå ser det ut som at det kan bli en lunken fest.

Flere vil droppe feiring

– Det er sannsynlig at mange organisasjoner heller vil avlyse festen og takke nei til Friluftslivets år, enn å stoppe etablerte aktiviteter de har bygget opp over tid, skriver FL i en pressemelding.

Meland i Norsk Friluftsliv bekrefter til NTB at flere organisasjoner vurderer å droppe markeringen.

Kuttene som er foreslått i statsbudsjettet, gjør at både DNT og Norges Jeger- og Fiskerforbund må kutte aktiviteter med flere tusen deltakere.

– Det er demotiverende for de som arbeider iherdig med planleggingen og gjennomføringen, og det setter også i fare mulighetene for å gi befolkningen de opplevelsene og godene som friluftslivet byr på, sier Meland.

Mener organisasjonene har fått nok penger

Fungerende klima- og miljøminister Tore O. Sandvik (Ap) sier at han skjønner at organisasjonene ønsket seg enda mer midler i statsbudsjettet.

– Jeg mener likevel de midlene vi har gitt, utgjør et godt grunnlag for å gjennomføre Friluftslivets år, i tillegg til bidrag fra andre offentlige og private aktører, sier han til NTB.

Sandvik sier videre at regjeringen bevilget midler til å planlegge året i 2023 og 2024, i tillegg til midlene som kommer i 2025. Han sier at de har tatt midler fra årets pott til friluftslivsaktivitet slik at arrangørene kan komme tidlig i gang med aktiviteter i 2025.

– Disse midlene har vi tatt fra tilskuddsordningen til friluftslivsaktivitet for 2025. Dette innebærer at det i 2025 vil bli noe mindre midler til fordeling til tiltak som vanligvis får midler fra denne tilskuddsordningen, sier statsråden.

