Drapsgård på Løten er lagt ut for salg

– Selvfølgelig er det spesielt, men jeg har også en yrkesbakgrunn hvor jeg har jobbet som advokat og med erfaring med straffesakssystemet, så helt fremmed er ikke dette for meg, sier eiendomsmegler Halvor Dahle Meland til Hamar Arbeiderblad.

Han har fått oppdraget med å selge gården på Løten der Ole Andreas Sønstvedt ble funnet drept i 24. januar i år. Brente levninger etter 37-åringen ble funnet utendørs på gården.

Kvinnen i 40-årene som eier gården, er siktet for drapet på Sønstvedt. Hun har hele tiden nektet straffskyld.

Drapsetterforskningen er omtalt i salgsoppgaven for gården:

«Det er alminnelig kjent at eiendommen er gjenstand for pågående drapsetterforskning. Dette medfører at en mindre del av eiendommen fortsatt er avsperret, og ikke frigitt av politiet.»

Det står også at ny eier må være forberedt på at det vil kunne bli foretatt nye etterforskningsskritt på eiendommen, og at eiendommen kan bli gjenstand for befaringer ved rettslig behandling av drapet straffesaken.

Les også: Dette betyr statsbudsjettet for lommeboka di

Les også: Statsbudsjettet: – Regjeringen har oversolgt løftene sine

Les også: – Jeg er bekymret for at Norge er blitt Europas gjerrigknark