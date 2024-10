Stortinget vil ha flere svar om lederlønninger

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Kontroll- og konstitusjonskomiteen sendte i juni flere spørsmål til næringsminister Cecilie Myrseth (Ap) om nye retningslinjer for lederlønninger i statseide selskaper. 20. august kom svaret, men nå ber komiteen om svar på flere spørsmål.

– Vi ønsker å komme til bunns i hvordan regjeringa har fulgt opp forventningene i de nye retningslinjene. Mye tyder på at de ikke har benyttet de virkemidlene de har til rådighet, det må vi nå få klarhet i. Da må vi få tydelige svar, det har vi ikke fått så langt. Da blir det umulig for Stortinget å vite om regjeringa følger opp den politikken som er forankret i eierskapsmeldingen, sier SV-leder Kirsti Bergstø til Altinget.

Hun har vært pådriver for å stille næringsministeren flere spørsmål om saken og sier det er viktig at Stortinget får mer informasjon.

Kontrollkomiteen ber om mer informasjon om blant annet følgende: Om regjeringen mener at selskapenes varslede tilpasninger til nye retningslinjer er godt begrunnet og hvordan regjeringen følger opp at selskapenes tilpasninger til nye retningslinjer for lederlønn ikke er i strid med intensjonene i retningslinjene.

Det var tidligere næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) som i 2022 lanserte nye retningslinjer for lederlønninger i statlige selskaper. I vår ble det kjent at verken Telenor eller Equinor har fulgt oppfordringen om å begrense lederlønningene. Dessuten gjorde Kongsberg Gruppens styreleder Eivind Reiten det klart at han ikke har noen intensjon om å senke bonustaket i selskapet.

