PST hever trusselnivået i Norge fra moderat til høy

– Det er flere negative forhold som har forsterket terrortrusselen, blant annet knyttet til den pågående eskalering av konflikten i Midtøsten. I Norge er det først og fremst trusselen mot jødiske og israelske mål som er ytterligere skjerpet, sier seniorrådgiver Eirik Veum i PST til NTB.

Han sier at PST ikke vil si noe konkret om hva dette innebærer, men opplyser at PST er tilgjengelige for pressen fra klokken 17.

– PST har foreløpig ikke informasjon om at det foreligger konkrete planer om å utføre terrorhandlinger mot mål i Norge, men vi jobber fortløpende med å avklare trusler og usikkerhetsfaktorer, sier han videre.

Terrortrusselnivået høy er nivå 4 på en skala fra 1 til 5.