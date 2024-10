Porno og vold på tredjeklassingens nettbrett

Det betyr at omtrent 12.000 barneskoleelever i Bærum mister tilgangen til blant annet Snapchat og Youtube på skolenes nettbrett, skriver Budstikka.

– Det vil si at all tilgang stenges, og at det kun åpnes for det som lærerne mener er nødvendig for undervisningen, forklarer spesialrådgiver Erik Westrum til lokalavisen.

Innstrammingen kommer etter at IT-eksperten Christer Veland Aas testet nettbrettene til tredje og sjetteklassingen sin hvor han kunne rapporterte om funn av blant annet porno og vold.

Westrum anslår at tiltakene blir iverksatt for de yngste om omtrent to uker, og tre uker for de eldste. I første omgang er dette en test som skal vare i drøyt ti uker.

– Skolene har i stor grad stilt seg positive til utprøvingen, forteller han.

I nabokommunen Oslo har man allerede fjernet tilgangen til sosiale medier, Youtube og nettsider med spill. I tillegg rullet man i mars ut et filter som skulle blokkere all reklame for elevene i grunnskolen.

Utdanningsdirektoratet er bedt om å ferdigstille en faglig veileder med tydelige anbefalinger om tilgangskontroll og filter på skolens enheter, som etter planen skal komme i løpet av høsten.

