Barnet satt i en barnevogn da hendelsen fant sted i et overgangsfelt i Skien like før klokken 9 tirsdag.

Barnet har vært våken hele tiden og er trolig ikke alvorlig skadet, skriver operasjonsleder Roger Aaser i Sørøst politidistrikt i politiloggen.

Politiet opplyser at de søker etter en svart bil som forsvant fra stedet i retning Porsgrunn.

Ved 9.30-tiden opplyser politiet at de har snakket med vitner på stedet, og at barnet er fraktet til akuttmottaket på sykehuset for nærmere sjekk.