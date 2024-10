Ber eier av bilnøkkel koblet til forsvinning om å melde seg

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Det ble i sommer gjort funn av en bilnøkkel i området hvor det er søkt etter Stian Hole på Tysnes i Hamarøy. Bilnøkkelen var koblet på en nøkkelring som også hadde liten lommelykt av merket «Silva». Funnet ble gjort av en privatperson, og nøkkelen ble levert inn til lokalt politi på Hamarøy, skriver Nordland politidistrikt i en pressemelding.

Nå forsøker politiet å komme i kontakt med eieren av denne bilnøkkelen.

– Om du savner denne bilnøkkelen eller har opplysninger om den, bes du kontakte politiet på telefonnummer 02800.

Det gjelder også de som har vært på tur, jakt, bær- eller soppsanking i området Tysnes, Korsnes eller Storjord og har kommet over gjenstander eller andre funn som virker mistenkelig.

Hole ble meldt savnet av familien to dager etter at han sist ble sett på Storjord i Hamarøy kommune i Nordland 7. juni i fjor. Til tross for omfattende søk med hunder, droner og frivillige, er 41-åringen fremdeles ikke funnet.

Tre personer – to menn og en kvinne mellom 30 til 50 år – er siktet for drap eller medvirkning til drap på Hole. Alle tre har nektet straffskyld siden de ble pågrepet i november i fjor.