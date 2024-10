Vedum klar med nytt statsbudsjett: – Økonomien er mye lysere

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Selv om verden er røff, så er økonomien mye lysere. Vi ser for oss at vi går inn i en periode med ganske betydelig økonomisk vekst nå framover, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til NTB.

Mandag formiddag legger han fram regjeringens forslag til statsbudsjett for 2025.

– Det er et solid og ansvarlig opplegg. Og det er et mye lysere budsjett, sier Vedum.

Utgifter i «ekspressfart»

Regjeringen har nå mer å rutte med enn for eksempel i 2022, da de måtte stramme inn og innførte flere midlertidige skatter og avgifter.

– Det var jo fordi utgiftene gikk i ekspressfart oppover, på grunn av den forferdelige krigen. Nå ser vi at prisveksten er skikkelig på vei ned. Sist måned var den på 2,6 prosent. Ledigheten klarer vi å holde lav og aktiviteten er på vei opp igjen, sier Vedum.

Han legger til:

– Fra en periode der det bare var negative nyheter for folk og bekymring, er det nå stadig flere positive nyheter.

Les også: Regnskap Norge-sjefen feirer ikke påbud om kontanter

«Voldsom» satsing på Forsvaret

Finansministeren vil ikke røpe så mye mer av innholdet i budsjettforslaget, men flere satsinger er allerede kjent gjennom lekkasjer.

Blant annet styrkes budsjettene til sykehusene med 3,8 milliarder kroner for å få ned ventetidene. Politiet styrkes med 2,4 milliarder kroner, og vei- og jernbane styrkes med milliardsummer.

I tillegg har regjeringen lovet en solid milliardøkning til Forsvaret og til økt Ukraina-støtte.

– Det blir en voldsomt tung forsvarssatsing som kommes til å merkes rundt omkring i hele landet, sier Vedum.

Årsaken er rett og slett at verden er blitt mer utrygg, sier han.

– Norge skal være verdens beste land å bo i. Og et trygt land å bo i. Det jo penger man ønsker man ikke skulle brukt, men det handler jo å trygge landet vårt.

Les også: Stoltenbergs Nato-erstatter med klar beskjed om Ukraina

Flere grep

Finansministeren legger ikke skjul på at satsingen på trygghet og forsvar legger beslag på mye penger og handlingsrom, men understreker at det også er penger igjen til andre tiltak.

– Vi har et solid budsjett der vi sikrer politi, sykehus og kommuner. Vi gjør flere grep for å utvikle hele Norge, sånn som å slette studiegjeld for folk i distriktene, sier finansministeren.

Han oppsummerer hovedprioriteringene slik:

– Trygghet for folk, trygghet for land og å utvikle hele Norge.

Les også: Sjefen stoppet lønna. Nå vil Olga ha penger tilbake

Les også: Norske elever stresser mer og lærer mindre. Men hvorfor? (+)

Les også: Vraket bilen i fylla to ganger på to uker