Regjeringen kutter offentlige gebyrer for over 500 millioner kroner

– Alle overprisede gebyrer blir borte, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til NTB.

Næringsminister Cecilie Myrseth (Ap) stemmer i:

– Vi rydder rett og slett opp i en praksis som har ikke vært bra. Den har fått skure og gå over veldig lang tid. Men nå er det stopp. Nå rydder vi opp, sier hun.

Gebyrer for offentlige tjenester skal som prinsipp ikke være høyere enn kostnaden ved å levere dem. Men Riksrevisjonen har i en årrekke kritisert skiftende regjeringer for overprisede gebyrer.

Nå følger Arbeiderpartiet og Senterpartiet opp et løfte fra Hurdalsplattformen om å kutte dem.

– Dette har vært en skjult skattlegging av folk. Og den rammer veldig tilfeldig. Vi ønsker at det skal være skatt etter evne, sier Vedum.

Rammer folk i trøbbel

De to statsrådene viser fram en liste over gebyrene som nå skal kuttes. Det er blant annet snakk om flere gebyrer hos Statens vegvesen, hos politiet og hos Brønnøysundregistrene.

Vedum kommer med noen eksempler:

– Det største enkeltkuttet er det som kalles for «utleggsforretning». Det høres veldig teknisk ut, men det handler om de som har økonomiske problemer og hvor politiet og namsmannen skal kreve inn penger. Da har man tatt et for stort gebyr for å gjøre den jobben, sier han.

– Det er snakk om et kutt på 680 kroner. Men er du blakk, så er det penger du ikke har, sier han.

Et annet kutt gjelder gebyret for å få nytt skilt dersom bilen din er blitt avskiltet. Der går prisen ned fra 2000 kroner til 440 kroner.

– Mange av gebyrene har egentlig rammet folk som har litt trøbbel fra før. Folk som har utleggsforretning, folk som kanskje ikke har vært på EU-kontroll, folk som har rotet litt. Og så må de betale ekstra gebyrer til staten, sier Vedum.

– Nå rydder vi opp i det, og det er en veldig klar sosial profil, sier han.

– En dårlig praksis

Den forrige gjennomgangen Riksrevisjonen gjorde av de offentlige gebyrene, kom i fjor høst. Ifølge rapporten måtte folk i 2023 betale 741 millioner kroner mer i gebyr for tjenestene enn det koster å produsere dem.

– Dette er jo en praksis som har blitt kraftig påpekt av Riksrevisjonen at må opphøre. Vår regjering viser jo vilje til å faktisk lytte til det, og ta tak i det og prioritere det. Det er en dårlig praksis, som vi ikke burde holde på med, sier Myrseth.

Vedum sier at de allerede har kuttet i noen av gebyrene ved tidligere anledninger, og at det ekstra kuttet på 540 millioner kroner i budsjettforslaget til neste år er nok til å fjerne all overprisingen som Riksrevisjonen har pekt på.

– Alt blir borte, sier han.

---

Disse gebyrene kuttes:

Utleggsforretning: Samlet reduksjon på 401 millioner kroner. Reduksjon i gebyret: 684 kroner.

Løsøreregisteret: Samlet reduksjon på 128 millioner kroner. Reduksjonen i gebyrer foreløpig ikke oppgitt.

Trafikant- og kjøretøyområdet: Samlet reduksjon på 11,7 millioner kroner. Se nedenfor for enkeltgebyrer.

Gebyret for tilsyn med fartsskriververksteder kuttes fra 13.960 kroner i dag til 8.970 kroner

Gebyret for løyveeksamen kuttes fra 1900 kroner i dag til 1140 kroner

Påskiltingsgebyr kuttes fra 2000 kroner i dag til 440 kroner.

---

