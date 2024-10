Bønn for fred i Midtøsten i alle domkirkene på søndag

– Dørene på søndag er åpne for alle og spesielt for deg som kjenner deg urolig. Bønn er et av de sterkeste uttrykkene for vår solidaritet med dem som lider. Et uttrykk for vårt rop og vårt inderlige håp om at krigshandlingene må ta slutt, om rettferdighet og fred for alle, sier preses Olav Fykse Tveit.

Gudstjenestene arrangeres for å ha en egen bønn for fred i Midtøsten.

– Det er godt å komme sammen for å kjenne på fellesskap og ha et sted å klage og protestere. På søndag kan vi gjøre dette sammen, sier Fykse Tveit.

