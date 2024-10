Arfan Bhatti begjærer seg løslatt fra varetekt

Bhatti nekter straffskyld og mener det derfor ikke er noe grunnlag for at han skal holdes i varetekt, får NTB opplyst fra forsvareren, advokat John Christian Elden.

Varetektsperioden utløper fredag. Oslo tingrett behandler politiets begjæring om ytterligere fire ukers fengsling i kontorforretning – der forhandlingene om fortsatt varetektsfengsling skjer uten at det avholdes rettsmøte – torsdag.

Bhatti har hatt brev- og besøksforbud siden han ble varetektsfengslet 4. mai. De restriksjonene ble videreført sist fengslingen ble forlenget i september, men besøksforbudet gjelder ikke barna hans.

Sentral rolle

Bhatti er siktet for medvirkning til grov terror etter masseskytingen i Oslo 25. juni 2022.

Påtalemyndigheten mener han hadde en avgjørende og sentral rolle i tilskyndelsen til og planleggingen av terrorskytingen mot folk som var ute på Per på Hjørnet og London Pub, for å feire pride.

Selv avviser han kategorisk enhver forbindelse til handlingene Zaniar Matapour ble dømt til 30 års fengsel for tidligere i år.

Fare for rømming

Oslo tingrett har tidligere lagt grunn at det er skjellig grunn til å mistenke Bhatti for flere straffbare handlinger som hver for seg kan medføre høyere straff enn seks måneder.

Domstolen har også begrunnet behovet for fengsling med fare for bevisforspillelse og risikoen for at Bhatti skal unndra seg straff ved å stikke av.

Påtalemyndigheten har opplyst at de vil holde Bhatti varetektsfengslet fram mot hovedforhandlingen, som de forventer blir gjennomført i løpet av første halvår i 2025, med dom nærmere sommeren.