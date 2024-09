Høyre vil stanse sammenslåingen av Flytoget og Vy

Regjeringen varslet i midten av september at de slår sammen Flytoget og Vy. Flytoget fortsetter som datterselskap. Ambisjonen er å slå sammen selskapene så fort som mulig med virkning fra 1. januar 2025.

I et innlegg i Dagens Næringsliv uttrykker Solberg og Høyres Trond Helleland sterk bekymring over regjeringens planer om å la Vy overta Flytoget.

– Flytoget er et av selskapene i Norge med aller best omdømme, skriver Solberg og Helleland.

Fulle tog og manglende togsett

De mener at selskapet tilbyr et populært og velfungerende togtilbud, og stiller spørsmål ved hvorfor regjeringen ønsker å endre noe som fungerer godt.

Regjeringen har begrunnet sammenslåingen med behovet for bedre utnyttelse av kapasiteten i Oslo-området. Solberg argumenterer for at det finnes alternative løsninger, som å la Flytoget frakte passasjerer til og fra flere stasjoner, et forslag Flytoget selv har fremmet, men som ifølge henne er blitt avvist av samferdselsministeren.

Høyre-lederen uttrykker også skepsis til Vy som operatør, og peker på utfordringer som overfylte tog, manglende togsett og dårlig informasjon ved forsinkelser.

Lover å stoppe planene

– Vi har mer tro på at Vy blir bedre nettopp i konkurranse med andre selskaper. Historien har vist at når noen får monopol, blir de som regel ineffektive og lite innovative, skriver hun.

Solberg understreker at Høyre vil prioritere kundenes behov og arbeide for å opprettholde et mangfold av togtilbud. Hun lover at partiet vil stoppe sammenslåingen av Flytoget og Vy dersom de kommer i regjering.

Ledelsen i Flytoget har gjort det klart at de ikke ønsker noen sammenslåing med Vy. De tillitsvalgte i Flytoget, organisert i LO-forbundene Norsk Jernbaneforbund og Norsk Lokførerforbund, har også uttalt seg sterkt kritisk til en sammenslåing.

Les også: Foreldres skrekkhistorier fra barnehagen: Ettåringer bindes fast, én voksen med 35 barn, ansatte i tårer (+)

Les også: Tinder for Bygde-Norge: – De orker ikke mer

Les også: Trygderettsadvokat: Disse AAP-fellene må du unngå (+)