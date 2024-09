Røde Kors advarer turfolk mot temperaturfall i høstferien

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Hvert eneste år på denne tiden ser vi at ivrige turfolk glemmer både lommelykt, varme klær, ekstra mat og annet «obligatorisk» innhold i dagstursekken, sier landsrådsleder Jarle Bjørge Øverland i Røde Kors Hjelpekorps i en pressemelding.

– Vi oppfordrer alle til å planlegge selv enkle turer i skog og fjell godt, legger han til.

Frivillige i Røde Kors Hjelpekorps er i beredskap før høstferien. De minner om at varme og lyse kvelder nå er erstattet med kulde og mørke, og i enkelte deler av landet også uventede snøfall.

Fredag utvidet meteorologene snøvarselet til også å gjelde områder fra Vestlandet og nordover.

– Nå ser vi et tydelig værskille med kaldere vær. Den første snøen har falt, og i fjellområder også i Sør-Norge kan man nå bli overrasket av bitende kulde og snø der man for bare en uke siden gikk i sommerklær, sier Øverland.

For å gjøre turen tryggere for seg selv og turfølget råder han å pakke varme klær, mat og førstehjelpsutstyr. Sørge for ekstra batterikapasitet til telefonen, og å si ifra om hvor man skal gå.

Elgjakt sammenfaller også med høstferie i deler av landet. Derfor oppfordrer Røde Kors til at man kler seg i klær med sterke farger. Sterke farger kan også hjelpe redningsmannskaper dersom du skulle være så uheldig å ende opp i en søk- eller redningsaksjon.