Statnett vurderer fornyelse av omstridte strømkabler

Av Isabel Bech/NTB

De to eldste av fire strømkabler mellom Norge og Danmark når enden av sin tekniske levetid i 2026/2027.

Statnett mener det er rasjonelt å fornye kablene fordi de bidrar til bedre utnyttelse av det nordiske og europeiske kraftsystemet.

Prislappen blir på mellom 10 og 16 milliarder kroner, hvorav Statnetts andel er om lag halvparten.

Statnett har nå bedt Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) om en utredning.

– Handler i praksis om nye kabler

Rødt ber regjeringen om å stanse planene.

– Denne saken har jeg tatt opp med energiministeren mange ganger. I praksis handler dette om nye kabler, sannsynligvis med større kapasitet enn de gamle. Dette vil øke prissmitten og gi oss dårligere kontroll over kraften, sier nestleder og energipolitisk talsperson på Stortinget, Sofie Marhaug, til NTB.

– Nå må Senterpartiet vise handlekraft i regjeringen og ikke la seg overkjøre, legger hun til.

Hun viser til at finansminister og partileder for Senterpartiet, Trygve Slagsvold Vedum, i november i fjor sa nei til å fornye de to kablene.

Advarer mot avvikling

– Senterpartiet mener det ikke er noen grunn til å fornye de konsesjonene. Det er vårt klare primærstandpunkt. Vi mener tiden er forbi for store, nye utenlandskabler, sa Vedum til NTB.

MDGs Une Bastholm advarer imidlertid mot å avvikle kablene.

– Å kutte ut kabler til nabolandene våre vil ikke være klokt. Både norsk, nordisk og europeisk energisikkerhet vinner på tett samarbeid, sier hun til NTB.

Bastholm er bekymret for at færre kabler fører til flere naturinngrep i Norge i tillegg til at det blir vanskeligere å kutte klimagassutslipp.

– Kapasiteten må utredes nærmere

De fire kablene har i dag en samlet kapasitet på om lag 1700 MW, hvorav kapasiteten på de to eldste utgjør 500 MW.

– Kapasiteten på en eventuell reinvestering må utredes nærmere, skriver Statnett i en pressemelding.

Utenlandskablene bidrar til bedre utnyttelse av det nordiske og europeiske kraftsystemet, mener konstituert konserndirektør for Nett, Christian Færø.

– Norge går mot en svekket kraftbalanse, og alternativet til utveksling av kraft med utlandet er å bygge ut mer kraft og nett i Norge, sier han.

Statnett og danske Energinet ser nå sammen på mulige løsninger for å fornye de to kablene.

– Arbeidene er i en tidlig fase, og det vil ta tid før et beslutningsvalg kan tas, understreker Statnett. Energidepartementet fatter endelig vedtak etter en eventuell konsesjonssøknad.

