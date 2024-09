Jenter til sykehus med unormale rusreaksjoner

Ved to anledninger torsdag kveld rykket politiet og helsevesenet ut til kjøpesenteret CC Hamar etter at det kom inn melding om at flere unge personer hadde unormale rusreaksjoner.

– De involverte er til behandling hos helsevesenet. Det holdes åpent hvorvidt andre ungdommer kan ha inntatt rusmidlene, skriver operasjonsleder Bård Einar Hoft i Innlandet politidistrikt i politiloggen.

Han forteller at det dreier seg om jenter i midten av tenårene med lokal tilhørighet.

– Ei jente er tatt til sykehus for behandling, mens de to andre er tatt til legevakt. Deres helsetilstand er for oss ukjent per nå, de var alle ved bevissthet da de ble kjørt vekk, men preget av inntaket, opplyser Hoft.

Han sier at politiet ikke vet med sikkerhet hva de har fått i seg, men at det er nevnt både legemidler og narkotika.

– Flere ungdommer forlot stedet ved vår ankomst, og vi kan ikke utelukke at også andre har inntatt rusmidler.