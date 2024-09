Dødsulykken i Sandvika: Ingen kjente problemer med bilen

En av mannens pårørende var vitne til ulykken mandag kveld. Vedkommende ble avhørt av politiet onsdag, skriver VG og TV 2.

– Vi kan ikke gå i detalj i hva som har fremkommet i avhør. Vi kan likevel si at ut fra de opplysningene vi har fått fra pårørende, så er det ingen kjente problemer med bil eller avdødes helsetilstand som skulle tilsi at dette skulle skje, sier politiadvokat Katrine Eilertsen i Oslo politidistrikt til VG.

Fire mulige årsaker

Politiet undersøker fire hypoteser om hva som kan ha skjedd.

– Vi undersøker fire hypoteser parallelt, og det er uhell eller brukerfeil, sykdomstilfelle hos avdøde, teknisk svikt på kjøretøyet eller villet handling, sier Eilertsen til TV 2.

– Politiet håper at vi får svar som gjør at vi enten kan komme til en konklusjon eller utelukke noe. Det tar nok litt tid før vi får de endelige svarene fra de ulike undersøkelsene, legger hun til.

Eilertsen understreker at de ikke er noen holdepunkter for at hendelsen var en villet handling, og de anser dette for å være er den minst sannsynlige årsaken.

Feil på samme biltype i 2022

Bilen kjørte ut fra fjerde etasje i parkeringshuset på kjøpesenteret, gjennom autovern, et jerngjerde og en murvegg.

– Avdøde kjørte en kort strekning før bilen har holdt en viss fart mot murveggen og kjørt ut. Vi har per nå ingen formening om hastigheten bilen hadde, sier Eilertsen.

I 2022 ble over 5000 biler av samme modell tilbakekalt av produsenten da en feil gjorde at bilen kunne begynne å akselerere uten at man trykket på gasspedalen.

– Bilprodusenten har kontaktet oss, og vi vil vi gå i dialog med dem, sier politiadvokaten.