Regjeringen varsler innstramminger for ukrainske flyktninger

– Vi er i en situasjon nå hvor kommunene opplever et stort press, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) til NRK.

I fjor tok Norge imot 46 prosent av alle ukrainske flyktninger som ankom Norden. Det er til sammen kommet over 80.000 ukrainske flyktninger til Norge siden storinvasjonen i februar 2022.

– Det er flere enn det bor i hele Finnmark. Det er tjenester som skal leveres, og det er mange kommuner som føler at man er på et tålepunkt. Det er også grunnen til at regjeringen vil føre en streng og rettferdig innvandringspolitikk, også når det gjelder ukrainere, sier Mehl videre.

Mange ukrainere sendes i dag hjem til det som UDI definerer som trygge områder i Vest-Ukraina. Mehl sier regjeringen må komme tilbake til konkrete grep, men varsler at det blant annet kan komme innstramminger når det gjelder familiegjenforening for de som blir værende i Norge.

– Jeg mener det kan være behov for å gjøre ytterligere innstramminger for å sikre at det ikke brukes som smutthull for å komme til Norge, sier Mehl.

Les også: UDI snur: Sara Valieva får likevel opphold: – Veldig lettet (+)

Les også: Kutter i eiendomsskatten – ber bydelene kutte i velferden