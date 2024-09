«Partiet»-debatten: Forleggere vil diskutere sakprosaregelverk

– Vi har sammen med de faglitterære forfatterne laget et etisk regelverk og kanskje fører denne debatten til at vi skal gå en runde til og se på hvordan vi skal lage et godt regelverk for sakprosaen, fortalte Grande til NRK.

Boken «Partiet» har reist flere spørsmål til hvilke friheter man faktisk har når man skriver sakprosabøker. Direktøren i Forleggerforeningen sier det er bra at man utfordrer grensene for boka som virkemiddel.

– Vi kommer til å diskutere dette i styremøter fremover, det er jeg helt sikker på, vi prøver å suge til oss alle de offentlige debattene som er knyttet til litteratur og bøker.

Hun sier det er sjeldent en bok skaper så mye debatt som denne.

