Bærum-jobber er best betalt

En gjennomsnittlig månedslønn for en jobb i Bærum ligger på 68.270 kroner, mens de tilsvarende tallene for Sola og Oslo er på henholdsvis 67.170 og 63.910.

I Frosta tjener arbeidstakere i snitt 42.580 kroner.

Den høye lønna i Bærum forklares med at det er mange godt betalte jobber i større foretak og konsern innenfor konsulenttjenester, telekommunikasjon og finansieringsvirksomhet.

Olja drar Sola opp

Det samme gjelder for Oslo, men i hovedstaden trekkes snittet ned av et stort omfang av jobber innenfor statlig forvaltning, som ofte lønner mindre enn jobber i privat sektor.

For Sola sin del er det utslagsgivende at mange har jobb knyttet til oljenæringen. Av samme årsak ligger oljehovedstaden Stavanger og nabokommunen Sandnes også høyt på lista.

Det er typisk at mindre kommuner har et lavere gjennomsnittlig lønnsnivå, men det finnes unntak. På topp-ti-listen finner man nemlig Utsira og Fedje, to av Norges aller minste kommuner. Begge kommunene har få jobber, og det er derfor mer sannsynlig at høyt lønte jobber løfter snittlønna betraktelig.

Mindre kommuner på bunn

Som nevnt ligger Frosta kommune nederst, men på bunn finner man også Gamvik, Moskenes, Rendalen og Engerdal. Felles for dem er alt de alle er små kommuner.

SSB peker på at jobber i mindre kommuner har en helt annen karakter enn i de større kommunene.

I mindre kommuner utgjør jobber innenfor kommunal forvaltning en større del av arbeidsmarkedet. Her er det vanligere at folk jobber innenfor skole, barnehager, helse- og sosialtjenester og lignende.

---

Fakta om kommunene med høyest og lavest lønn i Norge

Kommunene med høyest lønn (gjennomsnitts månedslønn i parentes)

Bærum (68.270 kroner)

Sola (67.170 kroner)

Oslo (63.190 kroner)

Stavanger (63.780 kroner)

Utsira (60.400 kroner)

Kongsberg (59.850 kroner)

Sandnes (58.860 kroner)

Fedje (58.490 kroner)

Bergen (58.110 kroner)

Tysvær (57 350 kroner)

Kommunene med lavest lønn (gjennomsnitts månedslønn i parentes)

Frosta (42.580 kroner)

Gamvik (45.090 kroner)

Moskenes (45.210 kroner)

Rendalen (45.570 kroner)

Engerdal (46.000 kroner)

Øystre Slidre (46.100 kroner)

Stryn (46.160 kroner)

Skjåk (46.260 kroner)

Østre Toten (46.330 kroner)

Hemsedal (46.410 kroner)

---

