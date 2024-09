– Vi har et utfall på en radar i kontrollsentralen i Bodø som gjør at trafikken nord for Trondheim rammes. Så vidt vi vet er det bare Tromsø og Evenes lufthavn som er berørt per nå, sier pressevakt Ylva Celius Trulsen i Avinor til NTB.

Evenes lufthavn er også kjent som Harstad/Narvik lufthavn.

Nordlys omtalte saken først.

Trulsen forteller at det er for tidlig å si noe om når problemet løses. Hun har foreløpig ingen informasjon om hvor mange flyginger som berøres.