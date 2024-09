Servalen Niño funnet av politiet

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Niños eier ble pågrepet i 5–6-tiden i morges i Haugesund-området, sier den siktede kvinnens advokat Roy André Håkonsen Arteid til VG.

Det var i fjor sommer at det eksotiske kattedyret ble observert gatelangs i Os utenfor Bergen. Nødetatene fikk mange telefoner om dyret, og folk ble bedt om å holde avstand. Katten viste seg å være en serval, som er et afrikansk kattedyr som er forbudt å ha som husdyr i Norge.

Kvinnen ble siktet både for å ha dyret som husdyr og for å innføre dyret til Norge. I ett år har kvinnen levd i skjul i frykt for å miste det eksotiske kjæledyret.

