Folk flest tror på boligprisvekst

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Husholdningene har sterk tro på at boligprisene skal videre opp, samtidig venter et stort flertall at lånekostnadene ikke skal øke mer. Dermed har husholdningene nå få insentiver til å utsette eventuelle boligkjøp, sier sjeføkonom Hilde Midsem i Norske boligbyggelag (NBBL).

Mens 68 prosent tror prisene skal opp, er det bare 6 prosent som tror de skal ned. Midsem tror disse tallene er med på å forklare den høye aktiviteten på bruktboligmarkedet den siste tiden. Hun tror også boligetterspørselen vil fortsette å vokse.

– Utsikter til høy nominell lønnsvekst, bedret kjøpekraft og fortsatt optimistiske forventninger til markedet peker mot at boligetterspørselen vil ta seg opp fremover, forklarer hun.

77 prosent svarer at de tror rentetoppen er nådd, en andel som har vokst med fire prosentpoeng sammenlignet med forrige måned.

Undersøkelsen er gjennomført av Opinion på et landsrepresentativt utvalg. 1000 respondenter, alle over 18 år, har svart på undersøkelsen.

Les også: – Utleier ønsket en som kunne hente barna i barnehagen