Norge vil bruke 100 millioner på å evakuere flere syke fra Ukraina

– Det er veldig viktig å fly noen av de alvorlig sårede ut til behandling. Vi har et fly og et mannskap med stor internasjonal anerkjennelse for å kunne gjøre den jobben, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) til VG.

Norge har bestemt seg for å forlenge avtalen fra 2022 om å fly sårede ut fra Ukraina for sykehusbehandling i andre land i Europa. Avtalen mellom Norge og EU skulle egentlig avsluttes i november.

Kostnaden for å forlenge avtalen til april vil komme på inntil 100 millioner kroner.

– Dessverre er det fortsatt stor etterspørsel. Derfor forlenger vi den, sier Støre.

Ifølge statsministeren er nesten halvparten av pasientene som er evakuert fra Ukraina for sykehusbehandling, fraktet med det norske flyet. Dette utgjør 1931 pasienter.

