MC-fører til sykehus etter ulykke på Rudskogen

– Det er en person som er involvert i ulykken og vedkommende skal være våken og orientert, opplyser operasjonsleder Gisle Lindheim Sveen i Øst politidistrikt i politiloggen.

Politiet meldte om ulykken like før klokken 16 søndag. Klokken 17.40 skriver politiet at føreren er kjørt til sykehus for videre undersøkelser, og at det ikke blir noen oppfølging fra politiets side.

Ulykken skjedde på en lukket bane på motorsenteret.

