Forlenget levetid for helikopterdel kan løsne på offshore-floken

Problemene for offshore-helikoptrene ser ut til å lette. Tidligere i år ble flere helikoptre av typen S-92 satt på bakken fordi de manglet deler til å kunne fly.

Helikopterprodusenten, Sikorsky, kunngjorde på Solakonferansen denne uken at de har fått godkjenning fra amerikanske luftfartsmyndigheter (FAA) til å tilby forlenget levetid på hovedgirkassen.

– Det er positivt fordi vi kan operere lengre før MGB housing (hovedgirkassen, journ.anm.) går ut på gangtid og må byttes, sier daglig leder Tore Villard i CHC Helikopter Service til NTB.

Holdes lengre i drift

Delmangel-utfordringene har preget hele 2024. Problemet er globalt, men i Norge er S-92 den eneste helikoptertypen som flyr offshore. Globalt sto 30 av totalt 300 helikoptre på bakken i vinter, og fem av dem var i Norge.

Med den nye FAA-sertifiseringen som fører til at girkassene holdes i drift i lengre perioder, tar det lenger tid før selskapene må bestille nye deler.

– Det øker tilgjengeligheten av flåten, og presset i forsyningskjeden for ekstra deler blir mindre, sier Leon Silva, visepresident for globale kommersielle og militære systemer i Sikorsky, til NTB.

Nå skal det europeiske flysikkerhetsbyrået Easa ta stilling til om de skal tillate en forlenget levetid. Om eller når det skjer, gjelder denne godkjenningen også for Norge, opplyser kommunikasjonsdirektør Håvard Vikheim i Luftfartstilsynet.

– Det er vanskelig å si hvor lang tid en slik prosess kommer til å ta, sier han til NTB.

– Veldig fornøyde

CHC-sjefen sier at utvidelsen av helikopterdelens levetid kommer som et resultat av langsiktig arbeid og grundig analyse av ytelsesdata. Dataen lastes ned fra operatørers helikoptre verden over hver dag.

– Vi er veldig fornøyde med arbeidet som Sikorsky har lagt ned for å få dette til. Dette er positivt for våre operasjoner, understreker Villard.

Sondre Nordseth, administrerende direktør i Bristow Norway, sier de forholder seg til retningslinjer som Luftfartstilsynet fastsetter. Enn så lenge jobber de for få bukt med delmangelen.

– Vi fortsetter å snu hver stein for å finne gode løsninger på kapasitetsutfordringene på både kort og lang sikt, sier han til NTB.

