Person funnet alvorlig skadet på Smestad i Oslo – politiet leter etter bil

Politiet meldte ved 5.30-tiden at de hadde stengt Slemdalsveien i begge retninger for å gjøre åstedsundersøkelser. De varslet at det ville ta tid.

En drøy time senere opplyser de at det dreier seg om en trafikkulykke med en noe uklart hendelsesforløp:

– Vi er på stedet og etterforsker det som fremstår som en alvorlig trafikkulykke etter at en person ble funnet med alvorlige skader på stedet. Vi har ikke funnet en eventuell bil/bilfører. Dette har skjedd en gang mellom 3.20 og 4.04. Personer som skulle ha opplysninger i saken, bes ta kontakt med oss, opplyser operasjonsleder Eirik Sannes.