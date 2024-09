Økonomer tror ikke på framskyndet rentekutt fra Norges Bank

– Vi tror den nye rentebanen vil indikere rundt 50 prosent sannsynlighet for et kutt i desember. Men, vi tror ikke det blir kutt før i mars, sier seniorøkonom Knut A. Magnussen i DNB til NTB.

Den norske styringsrenten på 4,5 prosent ligger fremdeles lavere enn den amerikanske på 4,75-5 prosent etter kuttet på 0,5 prosentpoeng fra den amerikanske sentralbanken onsdag kveld.

Torsdag vil sentralbanksjef Ida Wolden Bache legge fram årets tredje pengepolitiske rapport. Der vil det gå fram om Norges Bank legger opp til endringer i rentebanen. Det er imidlertid ingen forventninger om kutt i den norske styringsrenta.

Norges Banks komité for pengepolitikk og finansiell stabilitet frykter at prisveksten vil bli liggende over målet på 2 prosent dersom de setter renten ned for tidlig. Budskapet i august var at renten vil holde seg på 4,5 prosent i det banken kaller «en god stund».

Les også: Rita og Morten mister tre millioner i pensjon: – Det er så bittert

Fastrenta har falt

Det betyr uendrede rentekostnader for nordmenn med flytende rente på boliglånet enda noen måneder. Det gjelder et overveldende flertall. Likevel melder bankene om at flere velger fastrente på boliglån. Der har rentenivåene falt merkbart de siste ukene og det er nå mulig å få fastrente under 4 prosent hos enkelte banker.

Seniorstrateg Dane Cekov i Sparebank 1 forklarer at det norske rentenivået tradisjonelt har fulgt det amerikanske svært tett over tid. Han sier mange regner med at den amerikanske renta skal kuttes ti ganger og at den norske skal ned sju ganger i tiden framover. Han sier imidlertid at det ikke noen forhåpninger om kutt i Norge før tidligst i desember.

– Gitt at den amerikanske sentralbanken varsler mindre rentekutt enn markedet venter, og gitt at Norges Bank trolig gjør det samme i dag, kan norske lange renter stige noe. I så fall er bunnen nådd for nå, skriver Cekov til NTB om fastrentene etter det amerikanske dobbeltkuttet på 0,5 prosentpoeng kom onsdag kveld.

Les også: Mener mange jobber seg syke for å få en levelig pensjon

Tidligste kutt i desember

Forbrukerøkonom Magne Gundersen i Sparebank 1 sier norske boliglånere tidligst kan håpe på et rentekutt i desember. Han er derimot spent på de nye prognosene fra Norges Bank.

– Jeg er spent på om de nye prognoser gir en tydeligere beskjed om når det første rentekuttet kommer. Men kuttet kommer ikke nå. Det tidligste norske boliglånere kan håpe på er i desember, men vi må være forberedt på at kuttet lar vente på seg til litt ut på nyåret.

Les også: Er du for syk til å jobbe? Slik er veien til uføretrygd (+)

Venter på kronekursen

Luksusfellen-programlederen peker på at det internasjonale rentenivået og kronekursen betyr en del for Norges Bank. Den norske krona har vært uvanlig svak en lang periode, noe som bidrar til at Norges Banks venter med å følge rentekuttene fra sentralbanker.

Nå er imidlertid prisveksten på vei ned og lavere enn hva Ida Wolden Bache og resten av komiteen for pengepolitikk og finansiell stabilitet la til grunn ved forrige prognose i juni.

– Den norske økonomien går fortsatt relativt bra og arbeidsledigheten er lav. Det betyr at Norges Bank kan holde på dagens rentenivå og håpe at kronekursen styrkes før vi etter hvert ser det første rentekuttet, sier Magne Gundersen.

Les også: Nærmer du deg pensjonsalderen? Da har du flere rettigheter enn dine yngre kollegaer

Les også: «Ukjent» Nav-grep hjalp uføre Lars ut i 100 prosent fast jobb (+)

Les også: Slik presses folk inn på leiemarkedet – mens utleierne tvinges ut (+)