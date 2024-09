Nok en bekjent av Stein Lier-Hansen siktet for grovt bedrageri

Økokrim opplyser til E24 at en ny person er siktet for grovt bedrageri i den pågående etterforskningen av tidligere Norsk Industri-direktør Stein Lier Hansen.

Også den nye personen som nå er siktet, en mann i 60-årene, har vært på jakt med Lier-Hansen, ifølge Økokrim.

– Han er siktet for fiktiv fakturering av Norsk Industri for et betydelig beløp. Betalingene knytter seg i hovedsak til det som kalles representasjonsjakt, sier førstestatsadvokat Bård Thorsen i Økokrim til nettstedet.

– Han avviser straffskyld og håper saken snart legges bort, skriver mannens forsvarer advokat John Christian Elden til E24.

Tidligere denne måneden ble en annen bekjent av Lier-Hansen siktet av Økokrim for grovt bedrageri og for å ha sendt fiktive jaktregninger i millionklassen. Han erkjenner ikke straffskyld.

Tidligere Norsk Industri-sjef Stein Lier-Hansen er for tiden under etterforskning av Økokrim for mulig grov økonomisk utroskap. Saken havnet på Økokrims bord etter avsløringer om et stort antall jaktturer og bruk av sjøfly til jaktbua Dargesjå, som Norsk Industri betalte leien for.

Lier-Hansen har tidligere uttalt at han ikke ser bort ifra at han kan ha gjort noe ulovlig og har erkjent at han kan ha gjort noe kritikkverdig. Samtidig ville han ikke erkjenne straffskyld.

