Det melder flere medier, blant dem NRK og Vårt Land.

Bollestad trakk seg som partileder i august etter at det ble kjent at det hadde kommet et skriftlig varsel mot henne.

Mandag omtalte flere medier et brev fra Bollestad til sentralstyret der hun gikk hardt ut mot partiledelsen.