– Politiet gjør undersøkelser i en barnehage i Trondheim i forbindelse med at to unger skal ha puttet tabletter i munnen. Disse har trolig ligget utendørs i barnehagen, og vi mistenker at det er tabletter med narkotisk virkestoff, opplyser politiet i Trondheim.

– Ungene spyttet dem fort ut og har ikke fått symptomer på forgiftning. De blir undersøkt av helsepersonell.