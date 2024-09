Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Bane Nor skriver på sin hjemmeside at de foreløpig ikke vet hvor lang tid det vil ta å rette feilen, men at det kommer en ny oppdatering klokken 08.30.

Toglinjer som kan påvirkes, er:

Stabekk – Ski, Østfoldbanen

Oslo S – Rakkestad, Østfoldbanen østre linje

Stabekk – Moss, Østfoldbanen vestre linje

Oslo S – Halden – (Göteborg), Østfoldbanen vestre linje

