Stavanger-ordføreren har ennå ikke trukket seg

– Jeg er ordfører fram til en eventuell søknad om fritak foreligger. Foreløpig er jeg sykmeldt, sier Hegdal (H) til Stavanger Aftenblad.

Det er hun selv som må sende søknad om fritak til politisk sekretariat. Hegdal sier til avisen at hun har fått innspill fra en partikollega.

– Jeg har nylig hørt et råd Erna Solberg ga under en debatt under ONS som jeg dessverre ikke fikk med meg da, og det var at man ikke bør ta avgjørende beslutninger når det stormer som verst.

Når Stavanger Aftenblad spør om det betyr at hun tar tilbake at hun trekker seg som ordfører, sier Hegdal at hun ikke har noe mer å tilføye.

Forrige uke erkjente Stavanger-ordføreren at hun har brukt partimidler til privat bruk og uttalte at hun går av som ordfører med umiddelbar virkning.

Pengeforbruket utgjorde over 50.000 kroner, penger som ifølge Høyre nå er tilbakebetalt. Blant annet har hun brukt Stavanger Høyres midler på en familiemiddag, festivalpass og flybilletter.