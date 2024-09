KrFU-leder villig til stille som ny nestleder i KrF

I et langt intervju med VG onsdag sier Bjuland at han ser store muligheter i utfordringene som Kristelig Folkeparti står overfor. Han stiller seg åpen til eventuelt å tre inn som ny nestleder.

– Nå er det en prosess på gang. Det er et tidlig stadium i prosessen og mange gode kandidater. Dersom partiet vil at jeg skal gjøre en jobb som nestleder, stiller jeg meg til disposisjon, sier Bjuland til NTB.

Bakgrunnen er lederstriden i partiet. I august trakk Olaug Bollestad seg som leder for KrF. Det skjedde samtidig som at hun var sykmeldt og det ble kjent at partiet behandlet et varsel.

Nå er også nestleder Ida Lindtveit Røse sykmeldt, og fungerende KrF-leder Dag-Inge Ulstein har avvist at han er kandidat til ledervervet.

Ny partileder skal velges på et ekstraordinært landsmøte som skal avholdes i januar.

