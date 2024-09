Fagforbundet Oslo holdt kurs på hotell uten tariffavtale

– Jeg må bare innrømme at dette visste jeg ikke. Jeg tar fullstendig ansvar, vi burde vært på et sted med tariff.

Det sier Roger Dehlin, leder for Fagforbundet Oslo.

Forrige uke holdt Fagforbundet Oslo en skolering i lokale lønnsforhandlinger, på Thon Hotel Snø.

Det er ikke på Fellesforbundets liste over hoteller med tariffavtaler. En telefon til Fellesforbundets forbundssekretær Clas Haarek Delp bekrefter det.

– Per nå ligger det kun en avtale om trekk av fagforeningskontingent sier Delp, etter å ha sjekket systemene deres.

– Vi oppfordrer alle til å bruke oversikten over bedrifter. Vi har den ute offentlig for at det skal være lett å ta slike valg. Av og til er det misforståelser, de fleste hoteller i de store kjedene har tariff, så dette kan være en glipp internt hos Fagforbundet.

Delp finner imidlertid at de har et krav om tariffavtale ved hotellet til behandling hos dem nå.

Les også: Foreldres skrekkhistorier fra barnehagen: Ettåringer bindes fast, én voksen med 35 barn, ansatte i tårer (+)

Legger seg langflat

– Jeg ble litt svar skyldig, for i utgangspunktet skal vi bare benytte steder som har tariff. Jeg vet at vi slet med å finne sted, så jeg regner med at vi har vært nødt til å ty til en nødløsning, sier Fagforbundets Dehlin.

Han får opplyst om at det foreligger et krav om tariffavtale ved hotellet, men medgir likevel at det nok ikke er noe de visste da de booket rommene.

– Her må vi bare skjerpe oss og bli bedre til å følge våre egne rutiner. Vi må også bestille tidligere, for vi ser nå at når vi planlegger så store arrangementer, er vi nødt til å være 9-12 måneder i forkant for å sikre oss plass, sier forbundslederen, som ikke har noen problemer med å legge seg flat.

Les også: Trygderettsadvokat: Disse AAP-fellene må du unngå (+)

Allmenngjort riksavtale

Tariffavtalen mellom Fellesforbundet og NHO Reiseliv, som omfatter ansatte innen hotell, restaurant, catering og kantiner, ble sagt opp ved hotellet i fjor, opplyser Geir Thorvaldsen, konserndirektør HR i Thon Gruppen.

Det bekrefter Fellesforbundets Clas Haarek Delp. Årsaken var at det ikke var et tilstrekkelig antall organiserte ansatte ved hotellet. Som nevnt foreligger det nå på ny et krav om tariff i deres systemer.

Ved utgangen av 2022, hadde Thon Hotel 89 hoteller i Norge. 52 av disse har tariffavtale, ifølge Fellesforbundets oversikt.

– Vi inngår ikke avtaler med hele kjeden, men hvert enkelt hotell, sier Fellesforbundets Clas Haarek Delp.

---

Thon Hotels AS kom i 2019 med en policy-erklæring vedrørende organisering og tariffavtale:

«Det er fra tid til annen et uttrykt behov fra enkelte av våre kunder i forbindelse med anbudsprosesser o.l. å få dokumentert at vi som kjede etterlever de lover og regler som gjelder for god forretningsførsel, herunder avlønning til våre medarbeidere. Thon Hotels som en seriøs hotellkjede er sitt ansvar bevisst, og vi er for et organisert arbeidsliv. Kjedens enkelte hoteller har i det vesentlige inngått tariffavtaler opprettet mellom NHO Reiseliv og et LO-forbund, primært Fellesforbundet (Riksavtalen).

Det kan være enkelte hoteller som ikke har tariffavtale men dette er av årsaker utenfor arbeidsgivers kontroll, f.eks. at de ansatte ikke har fremmet krav om tariffavtale eller at det ikke er organiserte medarbeidere på arbeidsplassen.

Thon Hotels som kjede er medlem i NHO Reiseliv, hvor vi forplikter oss gjennom medlemskapet å følge spillereglene i arbeidslivet. Innenfor vårt virksomhetsområde er nå minstelønnssatser allmenngjort slik at alle hotell- og serveringssteder, uavhengig av NHO-medlemskap eller ikke, er forpliktet å følge dette uavhengig av tariffavtale eller ikke.

Thon Hotels sine hoteller uten tariffavtale følger ovennevnte satser på samme måte som de hotellene med tariffavtale.»

– Geir Thorvaldsen, konserndirektør HR, «AD. FAGORGANISERING OG TARIFFAVTALER I THON HOTELS», 19.07.19.

---

Les også: Nav-forskere: Hovedgrunnen til uføreeksplosjonen blant unge (+)

Les også: Oljepioner Josef er 69 år og totalt pleietrengende

Les også: Stort intervju med Øystein Sunde: – Oslo er i ferd med å ødelegge for seg selv (+)