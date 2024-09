MDG-lederen vil kalle opp ekstremvær etter oljeministre

Hermstad mener at regjeringens medlemmer må ta et større ansvar for å bekjempe klimaendringer og ekstremvær:

– Klimakrise er ikke lenger bare grafer og teori. Liv og helse står i fare når ekstremvær rammer. Folk mister hjemmene sine, bedrifter får store skader på eiendom, og bønder ser avlingene sine bli skylt vekk, sier Hermstad til NTB tirsdag kveld.

Like før hadde han gått ut i NRK og foreslått å kalle opp ekstremvær etter noen av dem som han mener har det største ansvaret, nemlig olje- og energiministerne. Han peker på at vi står i en varslet krise, og at Norge er verdens sjuende verste eksportør av klimaforurensing.

– Derfor trenger vi en plan for sluttfasen for norsk olje slik at vi gjør vår del av jobben for å bekjempe ekstremværet. Vi trenger ledere som erkjenner at de faktisk har personlig ansvar. Ekstremværene fremover burde egentlig kalles opp etter norske oljeministere. Og ekstremværet som rammer nå, kunne vi kalt «Terje» etter vår nåværende oljeminister (Terje Aasland (Ap), journ.anm.), sier Hermstad.

Partiet mener regjeringen ved siden av å kutte klimagassutslipp, også må ruste Norge bedre mot ekstremvær. For å dempe effektene av ekstremregn og flom vil de derfor sette av en «krisemilliard» til flom- og rassikring og verne 30 prosent av Norges natur.