Student ble frikjent for selvplagiat – nå skal saken opp i Høyesterett

Studenten ble utestengt fra høyskolen etter å ha gjenbrukt to avsnitt fra en tidligere eksamen hun hadde strøket på. Etter å ha tapt i tingretten, ble hun frikjent i lagmannsretten. Saken ble deretter anket til Høyesterett av Kunnskapsdepartementet.

Rettssaken, som starter tirsdag, vil vare halvannen dag. Partene er enige om hva som har skjedd, men uenige om det utgjør fusk.

– Et av Kunnskapsdepartementets poeng vil være å fremheve at skjult gjenbruk er definert som et tilfelle av fusk i eksamensreglene til Høgskolen i Innlandet, og at en slik regulering både formelt har hjemmel i loven og reelt kan ha gode grunner for seg, sier advokat Erlend Baldersheim hos Regjeringsadvokaten til Khrono.

Studentens forsvarer advokat Magnus Stray Vyrje ønsker ikke å kommentere saken før Høyesterett har felt sin dom, ifølge avisen.

Han er imidlertid tydelig i sitt sluttinnlegg på at studenten ikke har fusket. Han begrunner det med at handlingen ikke ga studenten en urettmessig fordel.