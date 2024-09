Hvor mye får folk i sosialhjelp? Sjekk din kommune

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

En oversikt som FriFagbevegelse har foretatt blant landets 357 kommuner, viser at ytelsene for økonomisk sosialhjelp varierer.

Det vanligste er å følge statens veiledende satser. En del legger seg over, mens enda flere faktisk velger å utbetale mindre enn det som er veiledende.

Klikk på kartet nedenfor for å finne din kommune, eller se tabellen nederst i artikkelen.

Enslige på sosialhjelp

Mottakere av sosialhjelp er delt inn i flere kategorier, for eksempel enslige, par med barn og enslige forsørgere. Vi bruker de siste tallene fra Statistisk sentralbyrå (SSB) for 2023.

Satsene ble til informasjon oppjustert 1. januar 2024.

I denne saken prioriterer vi enslige på sosialhjelp. Årsaken er at gruppen med enslige har flest mottakere av denne ytelsen.

Av de snaut 153.000 personene som fikk denne ytelsen i 2023, var 91.321 enslige. Av dem var 53.171 menn og 38.141 kvinner.

1. juli 2023 økte det månedlige beløpet for enslige fra 6.850 kroner til 7.550 kroner. Det er 251 kroner dagen.

280 kommuner holdt seg til den nasjonale satsen, mens 37 kommuner lå over.

Økonomisk sosialhjelp

Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig støtte man kan søke om hvis man ikke kan forsørge seg selv.

Det er bare ett søknadsskjema hvor man selv beskriver hva man ønsker å søke om av økonomisk støtte.

Satsene omfatter utgifter til helt grunnleggende behov som mat, klær, kommunikasjon, husholdningsartikler, hygiene med mer. Utgifter til å bo, som husleie og strøm, kommer i tillegg.

Mer enn 152.500 personer fikk økonomisk sosialhjelp i 2023 – en økning på cirka 21.500 personer fra 2022. Økningen er størst i Norges mest folkerike kommuner.

Kommunenes utbetaling av sosialhjelp økte med 32 prosent. Fra 7,4 milliarder til 9,7 milliarder. Dette er en uvanlig høy økning sammenlignet med tidligere år.

Antall sosialhjelpsmottakere som forsørger barn økte med 10 prosent.

Kilder: SSB og Nav

Nordlandskommune utbetaler minst

Av de 38 kommunene som ligger under satsen, har Bø i Nordland valgt å legge seg lavest.

Satsen på 6.494 kroner i 2023 var 1.256 kroner lavere enn det som var veiledende fra nasjonalt hold.

Statistikken viser også at kommunen lå lavest også i de tre årene før 2023.

Kommunedirektør Kine Anette Johnsen henviser oss til Nav i Bø for å få svar på hvorfor kommunen har landets laveste sosialhjelp.

I en e-post til FriFagbevegelse skriver Nav-leder Gro Marina Henriksen i Bø at det er politikerne som avgjør om kommunen skal følge de statlige satsene.

– Satsene er veiledende, og vi gjør vurderinger i hvert enkelt tilfelle, skriver hun.

Politikernes holdning er at det er rom for å gi tillegg utover de lave satsene, får vi opplyst fra en lokal folkevalgt.

– Vi kan ta med flere ting – det er ikke så firkanta. Noen ganger tar vi med ting som egentlig skal ligge i livsoppholdet, skriver Nav-lederen og nevner internett, bilhold, forsikring og lignende.

Gratis fritidsaktiviteter

Henriksen sier at Bø har et aktivitetskort som dekker alt av kontingenter til fritidsaktiviteter for barn og unge under 18 år, deriblant fotball og kulturskole.

– Jeg tror ikke de som er bosatt i Bø kommer dårligere ut enn de som bor i andre kommuner totalt sett. Når det gjelder de som søker om å få sosialhjelp, ivaretar vi disse personene. Det er verre med de som vi ikke vet noe om, skriver hun i sitt svar.

I 2023 var det 70 mottakere av sosialhjelp – uansett kategori – i Bø i Nordland, ifølge Nav. Hittil i 2024 har kommunen 54 mottakere av denne ytelsen.

Bergensere får mest i sosialhjelp

Bergen er den kommunen som utbetaler mest i sosialhjelp, både i 2023 og i de tre årene før.

9.080 kroner for enslige i sosialhjelp i måneden er 1.330 kroner over den nasjonale satsen som gjaldt fra 1. juli i fjor.

Charlotte Spurkeland (H), byråd for barnevern, sosiale tjenester og mangfold, sier at Bergen kommune står i en vanskelig økonomisk situasjon. Det betyr at kommunen må snu på hver krone de neste årene.

– Høyre var også med på å sikre en økning i satsene for sosialhjelp de siste årene, men jeg tror den økonomiske situasjonen tilsier at forskjellene mellom Bergen og andre kommuner gradvis vil bli mindre de neste årene, sier hun til FriFagbevegelse.

Flere i arbeid

Høyre-byrådens mål framover er at kommunen skal hjelpe flere ut av sosialhjelp og inn i arbeid.

– Når satsene er så høye som de er nå, kan de i kombinasjon med andre ordninger gjøre at det ikke lønner seg særlig å jobbe, poengterer Spurkeland.

Så langt i 2024 er det 6.837 personer som har mottatt økonomisk sosialhjelp. Av disse er det 4.881 som har mottatt livsopphold som husleie, strøm, barnehage, tannlege og fritidsaktiviteter.

Spurkeland presiserer at det kun er de som mottar livsopphold som blir berørt av økte sosialhjelpssatser.

– Prognosen vår tilsier at antallet vil fortsette å øke, særlig på grunn av økning i antallet eldre flyktninger fra Ukraina som ikke har rett på andre ordninger enn sosialhjelp, sier hun.

Kritikk fra AAP-aksjonen

Elisabeth Thoresen, leder for AAP-aksjonen, reagerer på at kommuner ikke følger veiledende satser og betaler ut mindre i sosialhjelp.

– Det at kommuner velger å legge seg under den veiledende statlige satsen for økonomisk sosialhjelp, er helt forkastelig. Kommunene det gjelder har ikke forstått problemstillingen og hva syke, uføre og andre sårbare grupper sliter med i dagens samfunn hvor ytelsene ikke strekker til, sier hun til FriFagbevegelse.

Elisabeth Thoresen i AAP-aksjonen. (Hilde Unosen)

Thoresen sier at enhver lokalpolitiker må forstå hva de utsetter sine innbyggere for, i tillegg til at de lokale Nav-kontorene med sine ansatte må følge lovverket og de retningslinjer som kommer fra Arbeids- og velferdsdirektoratet.

PS! Haram kommune ble lagt ned i 2019 og etablert på nytt i 2024. Kommunen er dermed ikke med i denne oversikten. Det samme gjelder Røyrvik. Årsaken er at kommunen hører til Nav Indre Namdal.

I statistikkbanken vises det kommunene har rapportert til SSB i KOSTRA-skjemaet for det året. SSB har spurt om status per 31.12 det aktuelle året. Satsene i kommunene kan avvike fra de veiledende satsene for staten. De kan både være høyere og lavere.

