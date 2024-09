Flommen kommer: – Åpne alle avløp, og rydd bort hagemøblene

– Vær forberedt på at det kan komme store vannmengder. Sørg for at avløp, kummer og rister på egen tomt og ute i veien er åpne, så vannet får fritt leide, sier kommunikasjonssjef Ellen Paulsen i If i en pressemelding.

– Fjern kvist, kvast og blader som ligger rundt. Hvis de blir dratt med av vannet, kan de bidra til å tette igjen kummer og sluk.

I dag og i morgen skal det bøtte ned på deler av Østlandet og i Trøndelag, og det sendt ut oransje varsel for jord- og flomskredfare.

For de som uansett kommer til å måtte tåle at vann renner inn i kjelleren, sier Paulsen at man bør bære opp ting til en tryggere etasje. Ellers bør man holde dører og vinduer til kjelleretasjen lukket, rydde hagen for løse gjenstander og følge med på informasjon om været, sier hun.

Forsikringsselskapet advarer om å kjøre bilen inn i store vannmengder fordi det kan ødelegge elektronikk på bilen og ellers også føre til store skader.

Skader etter styrtregn er dekket på bolig-, bygnings-, bilkasko- og innboforsikringene.

Les også: Statsforvalteren i Innlandet har satt krisestab

Les også: Flomvarsel på Østlandet og i Trøndelag

Les også: Meteorologen: – Med klimaendringene blir det våtere