Flere veier i Innlandet påvirkes av vannmengdene – Vegvesenet ber bilister være varsomme

Mandag og tirsdag er det meldt store mengder regn i store deler av landet, og mandag kveld regner det kraftig mange steder. Prognosene sier at nedbøren på Østlandet vil ramme Østerdalen hardest.

– Dersom disse prognosene slår til, kan det få store konsekvenser for veinettet. For eksempel kan veier og bruer blir stengt på kort varsel, sier avdelingsdirektør Nils Karbø i Statens vegvesen i en pressemelding.

Flere veier stengt allerede

Selv om de største mengdene med regn skal komme natt til tirsdag, er flere veier påvirket av været allerede. E6 ved Krekke i Fåvang i Gudbrandsdalen ble stengt i 21-tiden. Over en time senere ble veien åpnet igjen, men med redusert fremkommelighet.

I Gausdal er to fylkesveier stengt på grunn av oversvømmelse. Det gjelder Fylkesvei 2548 Einstad og fylkesvei 2530 Synstvoll, melder Statens vegvesen på sine sider.

På Vestsidevegen 2062 på Ringebu har det gått et jordras, melder Innlandet politidistrikt i en melding til pressen. Det er evakuert beboere fra et hus i samme område.

– Vi får stadig inn meldinger om mindre oversvømmelser og jordras, skriver operasjonsleder Thomas Pettersen.

Rundt klokken 22 mandag kom det melding fra Vest politidistrikt om et steinras i Aurland i Vestland fylke.

– En bil står i raset, men ingen er i bilen. Fører meldte selv fra om raset, skriver operasjonsleder Frode Kolltveit i politiloggen.

Føreren er uskadd. Fylkesvei 5625 Skjerdalsvegen er stengt på grunn av raset.

Dovrebanen stengt

En bekk har rent over fylkesvei 2460, og begge retninger er blokkert der. Dette er samme område som ble rammet av uværet «Hans» i fjor. Også Fylkesvei 1684 Skaråsen i Ringsaker har måttet stenge for bilister på grunn av uværet mandag kveld.

– Beredskapsansvarlige i kommunene følger opp de enkelte hendelsene. Politiet monitorerer situasjonen. Vi har god beredskap og kommunikasjon med ulike beredskapsaktørene, opplyser operasjonslederen.

Ras førte mandag til at Dovrebanen mellom Hunderfossen og Fåvang ble stengt. Bane Nor kommer med en oppdatering på situasjonen tirsdag morgen. Stengningen påvirker toglinjen Oslo S-Trondheim S på Dovrebanen. Utfordrende værforhold gjør at også strekningen Brumunddal–Moelv er stengt for togtrafikk.

– Har aldri sett maken

På E16 sør for Bagn i Valdres er ett av kjørefeltene åpnet etter at begge ble stengt på grunn av oversvømmelse mandag ettermiddag. Veien kan stenges på ny på kort varsel, advarer Vegvesenet på X.

En bilist på E16 forteller til avisen Valdres at vann og tømmerstokker fløt over veibanen. Vedkommende var en av de siste som kjørte forbi før veien ble stengt rundt klokken 17.

Vegvesenet er på stedet, og bilister oppfordres til å være varsomme i området.

– Det er litt mye vann til at stikkrenna klarer dette. Jeg har aldri sett maken til dette, sier Nikolai Øyhus som var med på å bygge E16, til TV 2.

– Alle må gjøre gode valg

De siste dagene har Vegvesenet forberedt seg på at trafikken vil bli påvirket av uværet.

– Statens vegvesen er godt forberedt sammen med våre entreprenører, og vi har tett dialog med andre etater og veieiere, sier Nils Karbø.

Han sier at selv om de er forberedt, har alle et ansvar for å holde seg trygge. Han ber bilister følge med på trafikkmeldingene.

– Dersom situasjonen skulle bli krevende på veiene, må hver enkelt gjøre gode valg med tanke på å ferdes på veiene, sier Karbø.