Fire kongeørnangrep på fem dager forrige uke – ekspert tror det er samme ørn

– Nå som jeg har fått tid til å se nærmere på dette, ser det i all hovedsak ut til å være en enkelt ørn som har vært aktiv i disse tilfellene. Den har vært langt sør på Vestlandet og helt opp til Trøndelag i løpet av disse dagene, sier kongeørnekspert Alv Ottar Folkestad til TV 2.

Han påpeker at dette er et totalt avvik fra det vi vet om kongeørner.

– Det er definitivt en ungørn, og det er fortsatt en måned til de begynner å søke ut. Så her er det mulig at det er et individ som avviker fra normalen, og da har kapasitet til å tilbakelegge slike etapper i de værforholdene som vi har hatt, sier Folkestad.

Kongeørnen ble avlivet lørdag etter å ha angrepet en 20 måneder gammel jente i Orkland kommune i Trøndelag. Folkestad mener samme ørn angrep tre andre mennesker samme uke.

– Det er et avvikende individ. På samme måte som det fins avvik blant oss mennesker, så er det slik at man må regne med radikale avvik i dyreriket, sier han til kanalen.

Ørnen skal obduseres, skriver Adresseavisen.